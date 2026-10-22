Isaksen: “Ho trovato il mio equilibro, ora sono più sicuro anche in campo”

In vista della sfida contro il Parma, Gustav Isaksen è intervenuto ai canali ufficiali di LAZIOSTYLE. L’esterno danese arriva da una prestazione da protagonista assoluto nel netto trionfo per 3-0 contro la Juventus all’Allianz Stadium. Per il classe 2001 si è trattato della seconda rete consecutiva in campionato dopo quella realizzata contro il Monza.

Testa al Parma per dare continuità

”È fondamentale continuare in questo modo perché sappiamo che abbiamo fatto un grande lavoro fino ad ora. Abbiamo fatto un partitone a Torino, però non vale niente se perdiamo contro il Parma. Quindi dobbiamo continuare a vincere anche questa gara.”

L’intesa con Oliver Provstgaard

”È stata una serata bellissima per la squadra ma anche per i danesi, sono molto felice e contento anche per il mio amico Oliver, abbiamo un bel rapporto insieme, stiamo lavorando ogni giorno. Poi dopo gli allenamenti usciamo insieme, è molto bello avere un altro danese qui. Mi da un pò di sicurezza in più, possiamo parlare anche di altre cose al di fuori del calcio.”

Il lavoro mentale ed equilibrio dentro e fuori dal campo

”Certo ovviamente è sempre importante lavorare sul campo ed in palestra, per me è stato fondamentale anche il lavoro sull’aspetto mentale, perchè per me non è sempre stato facile qua. Ho preso un mental coach che mi sta aiutando molto. Ho trovato il mio equilibrio dentro, ora sono anche più sicuro di me stesso sia fuori che dentro al campo.”

Crescita personale ed il legame con il Gattuso

”Ho imparato tante cose sia come umano sia come calciatore. Siamo una squadra in cui ogni giorno devi fare tutto per i tuoi compagni. In questo momento è molto bello giocare per il mister.”