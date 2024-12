WOMEN | Cetinja: "Ci siamo sbloccate, ora dobbiamo continuare a vincere…"

La Lazio Women torna alla vittoria e lo fa battendo il Milan tra le mura amiche del Mirko Fersini di Formello grazie alla doppietta di Piemonte che mandato al tappeto le rossonere. La squadra di Grassadonia, dopo un avvio di stagione non semplice può tornare a sorridere anche in Serie A. Tra le calciatrici che si sono distinte oggi, emerge anche Sara Cetinja, che al termine della gara ha commentato la vittoria in Zona Mista.

Le dichiarazioni di Cetinja in Zona Mista

Sulla partita

È stata una grande partita, grande vittoria tanto aspettata. Dovevamo vincere anche la prima abbiamo sempre giocato bene in ogni partita a purtroppo non sempre è girato tutto bene, ma ora ci siamo sbloccate

Un bilancio sulla prima parte di stagione

Dal mio punto di vista purtroppo non abbiamo raccolto quello che meritavamo, dovevamo stare molto più in alto in classifica per quello che abbiamo fatto vedere però andiamo avanti, la squadra sta crescendo.

Soddisfazione personale

Sono molto contenta per la squadra, lo staff e la società, meritavamo di vincere già prima, sono contenta di aver aiutato la squadra

