WOMEN | Grassadonia: "Volevamo la vittoria da tempo. Gruppo con grande carattere…"

La Lazio Women vince e convince in casa contro il Milan muovendo il proprio tabellino in classifica per allontanarsi dalle zone basse della classifica. Grazie alla doppietta di Piemonte e ad una prestazione corale la squadra di Mister Grassadonia può arrivare alla pausa con qualche pensiero in meno per poi ripartire ancora più con determinatezza. Al termine della gara è intervenuto in zona mista mister Grassadonia.

Le parole di Mister Grassadonia in zona mista

La prestazione

Sono molto soddisfatto, meritavamo da tempo, era una vittoria che la squadra voleva fortemente contro una squadra che lavora bene dalle idee molto chiare. La Lazio ha saputo soffrire ed è ripartita, ci siamo ristrutturati siamo contenti.

Un bilancio

Grazie a queste ragazze che danno molto per la società, potevamo raccogliere tanto tanto di più, la classifica penalizza la dedizione e l'impegno di queste ragazze e speriamo di ripartire come questa squadra merita.

La classifica

Siamo realisti, dobbiamo toglierci dalle sabbie mobili, facendo prestazioni arriveranno i risultati, sappiamo che è un nuovo percorso, meritavamo di più ma vuol dire che mancava qualcosa oggi ci godiamo la vittoria e un Natale più sereno, perché ricominciare il martedì dopo grandi prestazioni ma senza punti è difficile se non si ha una squadra dal grande carattere

Coppa Italia