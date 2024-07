FIGC | Convocata l’Assemblea Federale Elettiva, ecco quando si svolgerà

La terribile esperienza di EURO2024 ha scritto una pagina davvero buia del calcio italiano, una Nazionale che ha giocato in maniera soddisfacente solo i primi 45 minuti con l'Albania è stata definita da molti come una tra le formazioni più brutte della storia recente dell'Italia. Il giorno dopo la disfatta contro la Svizzera, Spalletti e Gravina sono intervenuti in conferenza stampa, la quale però ha deluso davvero tutti con l'impressione generale che è stata quella di non volersi prendere le proprie responsabilità avendo a cuore più il futuro personale che quello della nostra gloriosa Nazionale. Si dovrà cambiare registro quanto prima per evitare un trend negativo che l'Italia Calcio ha intrapreso e che rischia di far vedere la vittoria di EURO2021 come un'oasi nel deserto.

Con un comunicato apparso sul sito ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio è stata indetta per il 4 novembre 2004 l'Assemblea Federale Elettiva, dove verranno eletti i consiglieri federali delle componenti dello Statuto federale; il presidente federale ed il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Fraioli

Il comunicato della FIGC