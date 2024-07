Un anno dalla scomparsa di Vincenzo D'Amico, eroe del popolo biancoceleste

Il 1° luglio di un anno fa, pochi mesi dopo aver annunciato di avere un tumore, moriva a Roma Vincenzo D'Amico, simbolo della Lazio ed eroe del popolo biancoceleste. La sua scomparsa è avvenuta all'età di 68 anni, dopo una battaglia con la malattia che lo ha portato via in poco tempo dall'affetto dei suoi cari. D'Amico era stato campione d'Italia a soli 19 anni con la Lazio, nella storica e memorabile cavalcata del 1974 verso lo scudetto. Di quella Lazio, guidata da Maestrelli, Vincenzino fu protagonista indiscusso, sotto l'ala protettrice di Chinaglia, Wilson e Re Cecconi.

‘’ Il capitano coraggioso''

Vincenzo D'Amico è nel cuore dei tifosi laziali per il suo spiccato coraggio, che lo portò a prendersi sulle spalle, qualche anno dopo la vittoria dello scudetto, una lazio in difficoltà, come quando salvò la lazio dall'incubo della retrocessione in C: era il 6 giugno del 1982, quando, alla penultima giornata di serie B, la Lazio si trovava nella zona retrocessione e il Varese in vantaggio per 2-0 sulla formazione biancoceleste allo stadio Olimpico di Roma. A quel punto sembrava scritto un destino crudele, se non fosse stato per il ‘’capitano coraggioso'', Vincenzo D'Amico, che con una splendida tripletta prese la squadra per mano e la condusse alla salvezza, portando il risultato sul 3-2. Sono proprio questi gli episodi che hanno inciso per sempre il nome di questo grande uomo nel cuore di ogni tifoso laziale. Con la maglia della Lazio dal 1971 al 1986, eccetto una breve parentesi al Torino, nella stagione 1980/1981, D'Amico ha collezionato 336 presenze e 49 gol con la maglia biancoceleste, per poi terminare la sua carriera da giocatore alla Ternana, prima di diventare allenatore, poi dirigente e commentatore televisivo.

Il ricordo della Lazio

Era il 1° luglio 2023

Il 1° luglio 2023, ci lasciava Vincenzo D'Amico, protagonista indiscusso dello Scudetto 1973/74.

Leggenda biancoceleste e coraggioso capitano nei momenti difficili della Società, Vincenzino, come tanti lo hanno sempre continuato a chiamare, ha fatto innamorare i tifosi di diverse generazioni con le sue magie in campo e il suo infinito attaccamento alla maglia.

D`Amico ha giocato nella Lazio dal 1971 al 1980 e, dopo un anno al Torino, dal 1981 al 1986: mai ha fatto mancare passione, impegno e dedizione ai colori biancocelesti.

Non ti dimenticheremo mai, Vincenzo!

