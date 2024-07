Lazio, prima cena di squadra ad Auronzo di Cadore: ecco le immagini dell'arrivo

Oggi si è svolta la seconda amichevole del ritiro estivo e la Lazio ha portato a casa la vittoria anche contro il Trapani, squadra di Serie C, grazie alla doppietta di Castellanos e alla rete di Noslin. La partita, però, ha avuto anche una nota negativa, ovvero l'infortunio muscolare di Tavares.

Le immagini dell'arrivo

Subito dopo la partita, la Lazio si è preparata e si è diretta a cena in un noto ristorante di Auronzo di Cadore. I primi ad arrivare sono stati Lazzari, Cancellieri, Tavares, Guendouzi e Basic, seguiti poi da Marusic, Tchaouna, Dele-Bashiru, Isaksen, Noslin, Renzetti, Sana Fernandes e Milani. Infine sono giunti al ristorante per la prima cena di squadra anche Romagnoli, Pellegrini, Mandas, Furlanetto, Vecino, Gila, Ruggeri e Casale, con Pedro, Rovella e Cataldi. Ovviamente, non può mancare mister Baroni. Di seguito alcune immagini dell'arrivo:

I video dell'arrivo al ristorante