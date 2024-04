In Primavera 1, gli uomini di Sanderra occupano il quarto posto in classifica ma sono reduci dalla sconfitta avvenuta questo weekend contro l'Atalanta per 1-3. Ricordiamo che le prime sei squadre classificate si giocheranno il titolo direttamente ai playoff, in questo momento la Lazio è quarta in classifica a 54 punti con l'Inter che invece occupa il primo posto a 63. Questo sabato alle 15:00, la Lazio dovrà vedersela in casa della Roma, attualmente seconda in classifica con 6 punti di vantaggio rispetto ai biancocelesti. La Lazio, tramite una nota nel suo sito ufficiale, ha rilasciato le informazioni sui tagliandi segnaposto per assistere al match di sabato pomeriggio. Di seguito la nota del club

Fraioli

Nota del club nel suo sito ufficiale sui tagliandi segnaposto di Roma-Lazio Primavera 1