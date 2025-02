Inter, Martinez: "Lazio squadra forte, sarà difficile"

Poco prima del match ha parlato ai microfoni ufficiali dell'Inter il portiere Josep Martinez, che sta sostituendo il titolare svizzero Sommer che sarà assente per un lungo periodo a causa di un serio infortunio. Questa sera il portiere nerazzurro dovrà difendere i pali contro la Lazio e in una breve intervista ha espresso il suo parere sull'avversario capitolino.

Le parole del portiere Martinez

Rispetto e un pò di timore è trapelato dalle parole di Josep Martinez. Ecco la sua dichiarazione:

Mi aspetto una partita molto combattuta contro una squadra molto affamata, sicuramente non sarà come l’ultima contro di loro dove a loro è andato tutto male e a noi tutto bene. Abbiamo davanti a noi una squadra forte, sarà una gara difficile e per noi molto importante.

Il suo avversario dall'altra parte

Josep Martinez è il secondo portiere dell'Inter, come lui in campo Christos Mandas a difendere i pali della Lazio, anche il portiere greco è panchinaro e stasera avrà un'occasione importante per mettersi in mostra dopo un periodo non proprio positivo del suo compagno e collega Ivan Provedel.