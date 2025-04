Il comunicato del Quirinale per la perdita di Papa Francesco

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso tutto il cordoglio per la scomparsa di questa mattina del pontefice con un comunicato pubblicato sul sito del Quirinale.

Ho appreso con grande dolore personale la notizia della morte di Papa Francesco, avvertendo il grave vuoto che si crea con il venire meno del punto di riferimento che per me ha sempre rappresentato.

La morte di Papa Francesco suscita dolore e commozione tra gli italiani e in tutto il mondo.

Il suo insegnamento ha richiamato al messaggio evangelico, alla solidarietà tra gli uomini, al dovere di vicinanza ai più deboli, alla cooperazione internazionale, alla pace nell’umanita’.

La riconoscenza nei suoi confronti va tradotta con la responsabilità di adoperarsi, come lui ha costantemente fatto, per questi obiettivi.