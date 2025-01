Lazio: due vittorie su sette partite giocate in Portogallo

La Lazio ha avuto storicamente difficoltà nelle trasferte contro squadre portoghesi. Infatti, nelle ultime sette partite giocate in Portogallo, la squadra biancoceleste ha subito ben cinque sconfitte, riuscendo a vincere solo due volte. Questo bilancio negativo evidenzia le difficoltà della Lazio ad adattarsi al gioco delle squadre portoghesi, che si sono spesso rivelate ostiche per i capitolini.

La sconfitta più recente: Porto-Lazio, Febbraio 2022

Il risultato più recente di questa serie di trasferte sfortunate risale a febbraio 2022, quando la Lazio è stata battuta per 2-1 dal Porto in una gara valida per le competizioni europee. Nonostante un inizio promettente, la squadra della Capitale non è riuscita a concretizzare le sue occasioni e ha dovuto arrendersi alla maggiore esperienza e determinazione degli avversari, che hanno imposto il loro gioco tra le mura amiche.

Un passato che fa riflettere

Questo storico rendimento negativo in trasferta contro le squadre portoghesi solleva interrogativi sulla capacità della Lazio di affrontare una sfida come questa. Con l’obiettivo di migliorare sempre di più il proprio percorso e portare a casa altri ulteriori tre punti, la Lazio dovrà lavorare su questi aspetti per invertire la tendenza e cercare di superare la difficile prova che attende ogni volta che gioca in Portogallo.