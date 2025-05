Baroni nel post Lazio-Lecce: "Oggi abbiamo sporcato questo percorso...Non voglio trovare alibi"

Lo scenario più terrificante per la Lazio si è verificato, infatti, dopo la sconfitta del club biancoceleste contro il Lecce, che si è salvato dalla retrocessione in Serie B, e della vittoria della Fiorentina ad Udine, le aquile non sono riuscite a qualificarsi in Champions, Europa o Conference League, uno scenario terribile che non si verificava dalla stagione 2015/2016. Al termine dell'incontro, valido per l'ultima partita del Campionato di Serie A, il mister Marco Baroni si è espresso ai microfoni di Dazn riguardo la dolorosa sconfitta, l'eliminazione dalle Coppe ed anche sul suo futuro nel club biancoceleste.

Baroni ai microfoni di Dazn

Sulle sconfitta della Lazio nel match contro il Lecce

Sono dispiaciuto e mortificato per i nostri tifosi. La squadra non meritava di chiudere così, li avevo avvisati. L'ultima immagine è quella che rimane. La prestazione del primo tempo non è una bella immagine. Peccato perché la squadra ha trovato identità.

Sulla percorso del club biancoceleste durante la stagione

Oggi abbiamo sporcato questo percorso. Non voglio trovare alibi. Nel girone d'andata abbiamo fatto 34 punti e sarebbe bastato chiudere oggi con una prestazione all'altezza.

Su cosa è mancato alla squadra nel match di oggi

Ripeto, nel primo tempo siamo stati lenti e mi dispiace per i nostri straordinari tifosi.

Sul suo futuro nel club biancoceleste