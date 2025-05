Lazio-Lecce, Baroni nel post: “Responsabilità mia per la prestazione. Futuro? Dobbiamo parlare”

È appena terminato il match Lazio-Lecce, disputato a partire dalle ore 20:45, partita valida per la 38ª, nonché ultima, giornata di campionato. Una sfida importantissima per delineare il destino della Lazio del futuro, cominciata con una qualificazione europea ancora tutta da conquistare ma terminata in modo completamente diverso, dovendo tener conto soprattutto dei risultati di Juventus (impegnata nel match contro il Venezia) e Roma (ospite del Torino stasera). La Lazio non è riuscita, nel corso della partita, ad imporsi sul Lecce e, considerando le vittorie di Juventus, Fiorentina e Roma, sono proprio i biancocelesti a rimanere fuori dalle coppe, chiudendo la stagione 2024-2025 al settimo posto. Al termine del match, conclusosi con il risultato di 0-1, e intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ allenatore dei biancocelesti Baroni.

