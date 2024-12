Napoli-Lazio, Marusic nel pre: "Vogliamo metterci alla prova, e sui tifosi..."

La Lazio punta a ottenere la seconda vittoria consecutiva contro il Napoli, dopo il successo già conquistato in Coppa Italia. A poche ore dalla sfida, Adam Marusic ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel, esprimendo fiducia e determinazione.

Abbiamo vinto qui per due anni di fila, ma dobbiamo dare tutto anche stavolta. Ogni giocatore deve combattere su ogni pallone con determinazione per ottenere il risultato. Due partite simili? Abbiamo giocato tre giorni fa, ma questa sarà completamente diversa. Entrambe le squadre sono cambiate molto. Vogliamo metterci alla prova e spero che riusciremo a ottenere un grande risultato. La carica dei tifosi? È stata un’esperienza bellissima. Li ringrazio di cuore e mi dispiace che oggi non possano essere presenti. Ci hanno dato una spinta enorme e vogliamo giocare per loro, cercando di regalare un’altra vittoria.