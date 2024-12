Napoli-Lazio | Buongiorno nel pre: "Siamo carichi, ci aspettiamo un grande match"

Per la quindicesima giornata di Serie A, Napoli e Lazio scenderanno in campo alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona dopo essersi precedentemente già affrontati lo scorso giovedì in Coppa Italia, gara in cui la squadra di Baroni è riuscita a passare il turno e volare ai quarti di finale grazie alla tripletta di Noslin all'Olimpico di Roma. Nel frattempo il difensore partenopeo, Alessandro Buongiorno, ha parlato ai microfoni di Dazn in vista della gara contro la Lazio.

Le parole di Buongiorno

Dobbiamo essere delusi. Oggi abbiamo preparato la partita in questi pochi giorni. Siamo carichi, ci aspettiamo un grande match.

Un Napoli che deve trovare qualche goal in più. Dai mai qualche consiglio a Lukaku?