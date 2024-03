Bayern-Lazio, tanti tifosi biancocelesti a Monaco di Baviera: presente anche Stefan Radu | VIDEO

L'attesa sta per finire, manca sempre meno al fischio d'inizio del match importantissimo che vedrà la Lazio affrontare il Bayern Monaco. Domani sera, alle ore 21:00, i biancocelesti scenderanno in campo in quel di Monaco, per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League. L'andata l'ha decisa Ciro Immobile, grazie al calcio di rigore trasformato per l'1-0 dello Stadio Olimpico di Roma.

Domani andrà in scena il match di ritorno, importante ma allo stesso tempo non facile. Al fianco della squadra, anche a Monaco di Baviera, sono tanti i tifosi biancocelesti che sono arrivati nelle scorse ore in Germania, per sostenere il gruppo di Maurizio Sarri. Tra loro, anche un tifoso speciale: presente anche l'ex difensore biancoceleste Stefan Radu, per sostenere i suoi ex compagni.