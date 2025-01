Mercato Lazio, un ex obbiettivo torna disponibile: rescisso il contratto con l'attuale squadra

Fine dell’avventura di James Rodriguez al Rayo Vallecano

L’esperienza di James Rodriguez al Rayo Vallecano si conclude dopo pochi mesi. Il trequartista colombiano, arrivato in Spagna la scorsa estate, sembrava essere destinato a un nuovo capitolo della sua carriera dopo l’interesse di diversi club, tra cui la Lazio di Baroni. Tuttavia, il giocatore è ora pronto a lasciare il Rayo, con l’intenzione di rescindere il suo contratto.

Depositphotos

Pochissimo spazio e problemi fisici

In questa breve parentesi nella Liga, James ha trovato pochissime occasioni per mettersi in mostra, complice anche una serie di problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento. La mancanza di continuità e l’assenza di spazio in squadra hanno portato la sua esperienza a un epilogo anticipato, segnando un’altra battuta d’arresto nella carriera del colombiano.