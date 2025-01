Romagnoli, il difensore fa 100 presenze in biancoceleste: l'omaggio della Lazio

Il nuovo anno non è iniziato nel migliore dei modi per la Lazio di Baroni. La sconfitta subita nel derby romano, ultima partita del girone d'andata, ha lasciato un segno difficile da digerire per squadra e tifosi. Un risveglio amaro per tutto l’ambiente biancoceleste, che sperava in un esito ben diverso nella sfida più sentita della stagione.

100 presenze agrodolci per Alessio Romagnoli

La delusione è stata ancora più marcata per Alessio Romagnoli, che ha celebrato le sue 100 presenze con la maglia della Lazio proprio durante il derby all'Olimpico. Nonostante la sconfitta, la società ha deciso di rendere omaggio al difensore condividendo sui social una grafica celebrativa dedicata a questo importante traguardo personale, un gesto che cerca di portare un po’ di luce in una giornata segnata dal rammarico.