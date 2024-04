Questa sera si è chiusa la 33esima giornata di Serie A, con l'attesissimo derby di Milano. L'Inter viene da un pareggio roboante in casa contro il Cagliari, il Milan invece non sta attraversando uno dei suoi miglior momenti, con la doppia sconfitta avvenuta contro la Roma che ha compromesso il percorso dei rossoneri in Europa League e reduci dal pareggio per 3-3 col Sassuolo in campionato. Un derby molto importante quello di questa sera, con il desiderio da parte dell'Inter di festeggiare lo scudetto in casa dei cugini e per il Milan quello di evitarlo.

Milan-Inter

Dopo una prima fase di studio da parte delle due squadre vista l'importanza della gara, è l'Inter a passare in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, con Acerbi che insacca in rete. I neroazzurri al 24' sfiorano il raddoppio ma Lautaro Martinez, dopo aver ricevuto palla da Di Marco, spreca tutto davanti a Maignan. Il Milan si fa vedere dalle parti di Sommer, andando vicino al gol del pareggio con Leao che si fa ipnotizzare del portiere neroazzurro. L'Inter va vicino al raddoppio con Thuram, che servito da Barella tira a lato del portiere. Partita che dopo il vantaggio dei neroazzuri si è completamente stappata con occasioni da ambo le parti e un ritmo che si è alzato vistosamente dopo una prima fase di studio. Primo tempo che va in archivio con l'Inter in vantaggio sul Milan, che vede sempre più vicina la matematica per lo scudetto. Thuram, ad inizio ripresa porta l'Inter sul doppio vantaggio con un tiro da fuori area. Il Milan accorcia le distanze con Tomori che da posizione ravvicinata insacca in rete di testa. Rissa nel finale, con protagonisti Theo Hernandez e Dumfries che vengono espulsi dall'arbitro. Il nervosismo è alle stelle con un'altra espulsione, quella di Calabria. Finisce 1-2 per l'Inter, con i nerazzuri che vincono il 20esimo scudetto della loro storia in casa del Milan.

Il video omaggio della Serie A sulla seconda stella dell'Inter