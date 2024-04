Con la sconfitta della Roma contro il Bologna, si sono riaperti i discorsi Champions anche per la Lazio, che si trova a 3 lunghezze dalla Roma quinta, che però deve recuperare i 20 minuti contro l'Udinese questo giovedì. Ricordiamo che quest'anno, grazie ai buoni risultati ottenuti dalle Italiane nelle competizioni Europee, anche il quinto posto garantisce un posto in Champions per la prossima stagione. Si respira una corsa serratissima per il quinto posto, con Roma, Atalanta e Lazio che in queste 5 gare rimanenti (6 per Roma e Atalanta considerando i rispettivi recuperi contro Udinese e Fiorentina) dovranno conquistare più punti possibili. Diverso invece il discorso per il Bologna di Thiago Motta, che con questa vittoria contro la Roma in un vero e proprio scontro diretto, consolida il quarto posto staccando proprio i giallorossi attualmente quinti in classifica.

Daniele De Rossi, intervenuto ai microfoni di Dazn, si è espresso sulla lotta per un posto nella prossima Champions League, che con questa sconfitta dei giallorossi, ha riacceso le speranze anche in casa Lazio. Di seguito le sue parole:

Daniele De Rossi si esprime sulla corsa Champions League