Insieme alle dimissioni date da Maurizio Sarri dopo la sconfitta casalinga contro l'Udinese, sono state presentate anche quelle del suo staff compreso Massimo Nenci, preparatore dei portieri e uomo fidato del mister toscano che lo ha voluto qui alla Lazio all'interno del suo staff. Quest'ultimo, insieme anche al mister Sarri sono rimasti molto legati con i tifosi e la città, anche il vice Martusciello, che oltre ad aver accompagnato i ragazzi nella partita di Frosinone dopo una settimana molto difficile, ha visto il derby con Fabiani in tribuna. L'ex preparatore dei portieri Massimo Nenci, che quest'oggi era di passaggio a Roma, tramite una storia sul suo profilo Instagram, ha incontrato Mario Gila con la sua fidanzata. Quest'ultimo che in una stagione negativa della Lazio è una delle poche luci, con prestazioni convincenti proprio dalla partita di novembre a Salerno con la Salernitana, prossimo avversario della Lazio in campionato.

Di seguito la Storia Instagram apparso sul profilo Instagram di Massimo Nenci: