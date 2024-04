C'è molta attesa per l'esordio in campionato della Lazio Women under 17 guidata dal mister Mattioli. La Lazio, nel suo sito ufficiale, ha riportato le dichiarazioni dell'allenatore in vista del campionato ed ha dato informazioni a riguardo.

A partire dal 14 Aprile, le migliori 32 squadre, suddivide in 4 gironi da 8 squadre ciascuno, disputeranno la Fase Interregionale in gare di sola andata. Solamente le prime 2 di ogni girone si qualificano ai quarti di finale, prima di accedere alla Final Four che assegna lo scudetto di categoria.

La Lazio Women è stata inserita nel gruppo 4 insieme a Roma, Napoli Femminile, Pomigliano Femminile, Palermo Football, Roma Calcio Femminile, Bari e Cosenza.

Le aquile classe 2007 guidate dal tecnico Tiziano Mattioli iniziano subito con il primo della Capitale contro la Roma Calcio Femminile. Domenica 14 Aprile, le biancocelesti ospitano tra le mura casalinghe del ‘Green Club’ le pari età giallorosse.



Mister Mattioli sul campionato della Lazio Women under 17

Prima di arrivare alla Fase Femminile Interregionale, abbiamo disputato il campionato Provinciale con i ragazzi Under 14 . Posso dire che questo percorso è stato fondamentale per la crescita delle ragazze, ci ha permesso di giocare con avversari più forti fisicamente e ad un`intensità molto elevata. E’ stata un’ottima scuola e ha aumentato il nostro bagaglio di esperienza. Domenica iniziamo la Fase Interregionale subito con il derby contro la Roma Calcio Femminile. Nella Capitale un derby è sempre un derby a qualsiasi categoria!! Per noi saranno 7 finali quindi, aldilà dell’avversario qualsiasi esso sia, dovremmo essere concentrati ed umili, ma consapevoli del nostro valore. Questa nuova formula con un girone di sola andata ci pone davanti alle due difficoltà maggiori: la prima, essendo gare uniche, è quella di non aver modo di conoscere i nostri avversari tatticamente e la seconda difficoltà sarà quella di farsi trovare subito pronti perché ogni errore o distrazione potrebbe compromettere il proseguo del nostro cammino. Su quest’ultimo aspetto sono però fiducioso, ci stiamo allenando duramente da agosto fino ad oggi cinque volte a settimana, lo staff mi aiuta a motivare sempre il gruppo e a tenere alta la concentrazione e le ragazze ci seguono con dedizione e spirito di sacrificio. Solamente due squadre su otto accedendo alla fase successiva, questo è un peccato, perché il movimento femminile dovrebbe aumentare il numero di partite di questo livello per permettere alle ragazze di fare esperienza ed essere pronte per il salto nel campionato Primavera.

Mister Mattioli conclude con due promesse