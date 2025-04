Lazio, contro il Bodo servirà un’impresa: lo confermano i numeri dell’attacco biancoceleste

Dopo il derby di domenica, terminato 1-1 in casa della Lazio, le fatiche per il bianco celesti non sono finite: giovedì si tornerà in campo, sempre all’olimpico, ancora una volta davanti alla meravigliosa tifoseria laziale, per una partita importantissima, una delle più importanti della stagione: i quarti di finale di ritorno contro il Bodo Glimt

Contro il Bodo per un’impresa

Da domenica Baroni e i suoi sembrano sbilanciarsi e promettono ai tifosi una grande partita giovedì contro il Bodo, dopo la bruttissima sconfitta rimediata in Norvegia la settimana scorsa. Come riporta Il Messaggero, nonostante la determinazione, battere il Bodo giovedì costituirebbe una vera e propria impresa, se si pensa che i norvegesi, da quando sono tornati a giocare le competizioni europee (2020-2021) non sono mai usciti da un turno ad eliminazione diretta dopo aver vinto con almeno due reti di scarto l’andata.

I numeri offensivi della Lazio non rassicurano

Il dato è confermato se si prendono in esame i numeri offensivi del 2025 della Lazio. Emblematica è l’immagine del doppio scivolone in cui dia al 73º minuto grazie la Roma; stessa cosa si potrebbe dire per il maldestro tentativo di sinistro di Noslin al 91º. Due occasioni clamorose, non concretizzate a cui vanno aggiunte i 123 giorni di astinenza di Tchaouna. Il problema in attacco si potrebbe dire essere iniziato proprio da metà febbraio e dal primo inaspettato k.o. di Castellanos contro il Napoli. Dal digiuno dell’attacco biancoceleste, Baroni è costretto a consolarsi con i goal dei difensori, visto che le punte centrali non incidono da 1107 minuti esclusi i recuperi e, se si essendo il conto dei trequartisti, si è a 720. Per una partita in cui il passaggio del turno è appeso, inevitabilmente, alla necessità di siglare ben tre reti, senza subirne nessuna, la preoccupazione è lecita.