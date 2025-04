Scontri e violenze per Lazio-Roma, i provvedimenti: stop ai derby serali e alle trasferte

Domenica alle ore 20:45 ha avuto inizio il derby Lazio-Roma, terminato 1-1. Non sono stati pochi i problemi riscontrati in città durante la serata e sono stati anche molteplici i momenti di scontro consumati prima del derby fra gli ultras di Lazio e Roma. Proprio per questo, come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, sono stati presi importanti provvedimenti a riguardo.

Stop a derby serali

Dopo gli scontri, verificatesi a seguito di Lazio-Roma, si darà ufficialmente stop, a tempo indeterminato, ai derby in notturna allo stadio Olimpico, decisione eseguita da sanzioni molto severe per le due tifoserie della Lazio a Roma e da una attenta valutazione ai match considerati a rischio. Il Viminale, da cui era arrivata già la firma condanna per i disordini di piazza che si sono conclusi con il ferimento di 24 agenti e due quartieri presi in ostaggio (con scene di guerriglia urbana tra scooter rovesciati, parabrezza distrutti e bombe carta contro gli agenti), è pronto ad intervenire. D’altronde, Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, si è espressa a riguardo, dichiarando di aver assistito a “comportamenti indegni e inaccettabili”. Il problema non si riscontra soltanto nella nostra Capitale, ma anche in altre città come Milano e Torino, caratterizzate da aggressioni violente contro uomini e donne dello Stato.

Le misure

Il risultato concreto, almeno a Roma, sarà che allo stadio Olimpico non si giocherà più il derby in orario serale e si valuterà lo stop per i match a rischio a partire dal prossimo campionato. In seguito, si passerà alle sanzioni per Lazio e Roma. Molto probabilmente, a varare il provvedimento sarà l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive che opterà anche per la chiusura delle curve. Per quanto il piano di sicurezza messo a punto dalla questura sia stato efficiente, soprattutto in zona Ponte Milvio e Flaminio, le zone sono rimasti in ostaggio per ore con danni all’assetto urbano, oltre al ferimento di 24 uomini fra agenti del commissariato e poliziotti del reparto mobile.

