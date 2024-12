GdS | Come cambiano i risultati con e senza Tavares in campo: previsto il suo ritorno in campo questa settimana

Dopo la sconfitta contro il Parma, la Lazio si prepara a una doppia sfida di livello contro il Napoli di Conte, una tra le squadre più in forma del nostro campionato e candidata allo scudetto che la Lazio dovrà affrontare sia in Coppa Italia giovedì, che in campionato domenica. Il bianco celeste dovranno preparare meticolosamente i due match perché la posta in palio è alta in entrambi i casi, sia per proseguire il percorso in Coppa Italia, sia per avanzare in campionato dove domenica, appunto, non sono arrivati i tre punti e la Lazio rischia di rimanere indietro, soprattutto rispetto all’Atalanta, all’Inter e alla Fiorentina (nerazzurri e viola dovranno recuperare la partita annullata domenica).

L’importanza di Tavares e l’analisi delle partite

La Lazio dovrà fare i conti anche con gli infortuni, uno dei quali pesa particolarmente: quello del portoghese Tavares. Forse non è un caso che la prima flessione stagionale della Lazio coincide con l’assenza del terzino che ha riportato una lesione alla coscia con la Nazionale portoghese. In una squadra in cui tutti danno il loro contributo e dove è sempre il collettivo a fare la differenza, però, Tavares ha un ruolo unico e insostituibile. Gli assist, le accelerazioni e la capacità di saltare l’uomo sono state le armi della Lazio finora per bucare le reti avversarie. Probabilmente non è un caso che nelle ultime due partite contro Ludogorets e Parma, il Lazio abbia fatto difficoltà a trovare il goal. Tavares aveva saltato anche le prime due partite di quest’anno (vittoria col Venezia sconfitta con l’Udinese), quella con il Cagliari per squalifica, adesso le ultime con Bologna (vittoria) e Parma (sconfitta). In coppa, invece, Tavares ha giocato soltanto contro il Porto, saltando le altre a causa del turn-over. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per vedere l’importanza del terzino, occorre analizzare le gare in singolo. Le statistiche dicono che, con Tavares in campo, la Lazio ha una media di 2,1 punti per gara, senza di lui il dato scende a 1,8 punti a partita. Soprattutto in trasferta l’assenza del terzino si fa sentire perché delle quattro gare di A in cui non ha giocato Tavares, la Lazio ha ugualmente vinto le due giocate in casa (con Venezia e Bologna), ma ha perso le due in trasferta (a Udine e a Parma).

