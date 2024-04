Roma-Lazio, De Rossi: "I festeggiamenti? Quando si vince si fa un po' di cinema"

Al termine della sfida tra Roma e Lazio il tecnico dei giallorossi Daniele De Rossi è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

E' bello vincerlo in tutti i modi, poi si sa che la sconfitta spesso ricade sugli allenatori. Penso che da allenatore ci sia ancora più tensione emotiva, ho chiesto se si fosse rotto il tabellone perché il tempo non passava mai. Io ero andato dentro, loro sono ripartiti, quando si vince il derby si fa un po' di cinema. Quello è il loro momento e devono viverlo loro. Era un momento loro, ma mi sono goduto anche io qualche abbraccio con i tifosi. In alcune scene mi arrabbiavo. Noi dobbiamo essere sempre questi: poi il derby ti tira fuori quel centimetro e quella scivolata in più. Il primo tempo è stato giocato anche bene, tutti meravigliosi dal punto di vista dello spirito del derby.

Su Abraham:

Chi entra in un derby è sempre carico. Chi lo fa dopo mesi di calvario come lui… non vedeva l'ora di giocare. Ci vorrà ancora un pochino di tempo però. Mi è cascata dal cielo questa occasione, oltre alla questione emotiva, alleno giocatori forti, il merito c'è. Qualcosa da migliorare c'è. Dobbiamo lavorare ancora. Rientrare mi ha fatto effetto ma ogni domenica una botta di adrenalina.