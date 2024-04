Roma-Lazio, Tudor: "Terza gara in sette giorni troppo per noi. Ecco dove migliorare..."

Al termine del derby vinto dalla Roma contro la Lazio è intervenuto ai microfoni di DAZN l'allenatore biancoceleste Igor Tudor:

Ci è mancato un po' di tiro, velocità. Probabilmente era troppo questa terza gara in sette giorni. Però va bene, complimenti a loro e ci mettiamo a lavorare.

Sul triplo cambio:

Romagnoli e Ciro avevano avuto dei problemi, mentre Isaksen è stata una scelta tecnica.

Dove poter migliorare:

Bisogna conoscere meglio la squadra, se fai pochi allenamenti non li conosci bene. Ma va migliorato tutto, nelle due fasi e a livello fisico. Bisogna fare 1-2 mesi di lavoro per reggere questo livello di oggi. Io sono molto ottimista, vedo tante cose, un calcio diverso. In un ruolo, si interpreta ancora la posizione come lo si è fatto per tre anni.

Difficoltà nella gara:

In avanti è evidente che facciamo fatica: sono in tre che devono fare la differenza. Ma oggi era difficile, la terza in sette giorni, poi la Roma fa un calcio che è difficile perché pressano e alzano i terzini. Se tu non la prepari bene, è difficile rubare palla. Si doveva spaccare un po' la linea. Poi mettono i cross, avevano più gamba di noi.

Obiettivi:

Sono sempre gli stessi: migliorare, più incisività e mantenere equilibrio e compattezza. Come ho detto prima non vedo l'ora di mettermi a lavorare lunedì e ricominciare.

L’allenatore biancoceleste ha poi aggiunto ai microfoni di LSR: