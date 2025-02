Guendouzi a Skysport: "Dobbiamo stare uniti e lottare per raggiungere la Champions League"

Si avvicina un nuovo scontro per la rosa biancoceleste, infatti, il 15 febbraio alle ore 18:00 si disputerà Lazio-Napoli allo stadio Olimpico. Si tratta del 3° incontro tra le due squadre nella stagione attuale, infatti, le due avversarie si erano già affrontate nel girone d'andata, terminato 1-0 per i biancocelesti, ed anche nel match di Coppa Italia, dove la tripletta di Dele-Bashiru ha portato all'eliminazione degli azzurri. In vista del nuovo incontro, il mediano della rosa biancoceleste, Matteo Guendouzi, si è espresso ai microfoni di Skysport.

Matteo Guendouzi a Skysport

Sappiamo che siamo tra le prime cinque squadre del campionato e lottiamo per andare in Champions League. Sappiamo che in Italia ci sono tante buone squadre ma noi dobbiamo pensare partita dopo partita e vedere dove saremo arrivati. Dobbiamo stare uniti e lottare per raggiungere l'obiettivo della Champions League.

La stagione della Lazio

La stagione 24/25 sembra un pò altalenante per la rosa biancoceleste, infatti, mentre in Europa League si contano 6 vittorie, un pareggio e soltanto una sconfitta, la situazione in Serie A è diversa, infatti, in 24 partite disputate si registrano 14 vittorie, 7 sconfitte e 3 pareggi. Nonostante gli alti e bassi della rosa guidata da Marco Baroni, la Lazio si colloca in 4a posizione nella classifica di Serie A, tuttavia, la minaccia della Juventus e della Fiorentina si fa sentire, infatti, le due squadre sono a pochi punti di distanza dal club biancoceleste. La partita del 15 febbraio contro il Napoli sarà un'occasione per la Lazio per tentare di mettersi al sicuro dalle due avversarie.