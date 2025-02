UEFA Europa League: l'amore per la Lazio mostrato nei play-off Porto-Roma

Ieri sera si è disputata Porto-Roma allo stadio de Dragao, partita valida per i play-off della UEFA Europa League, unico incontro terminato con un pareggio. La Roma, guidata dal mister Claudio Ranieri, ha dato il via alla partita con una rete segnata al 45'+5 dal terzino Zeki Celik, un momento di gioia e festeggiamento per i tifosi giallorossi, tuttavia, al 67' è arrivata la rete messa a segno da Francisco Moura, centrocampista del club di Martin Anselmi. I tifosi del Porto, durante la partita, hanno anche omaggiato la squadra biancoceleste di Marco Baroni, avversaria della Roma.

I play-off della UEFA Europa League

I play-off della UEFA Europa League sono cominciati e il girone di andata è già terminato. Il Real Sociedad, grazie a due reti messe a segno da Mendez su rigore e da Kubo, trionfa sul Midyjylland, stessa storia per il Fenerbahce sul Anderlecht, infatti, il match è terminato 3-0. Il Ferencvaros ha sconfitto il Viktoria Plzen, merito di un gol di Abu Fani, invece, l'Union St.Gilloise non è riuscita a sconfiggere l'Ajax. L'AZ Alkmaar termina la partita contro il Galatasaray 4-1 ed è vittoria anche per il Twente contro il Bodoe/Glimt. Con due reti di Gheorghita e Dawa, il FCSB trionfa sul PAOK FC. L'unico match dove si registra un pareggio è Porto-Roma, terminato 1-1. Il 20 febbraio le squadre si dovranno incontrare una seconda volta per il girone di ritorno, il quale determinerà chi avrà accesso agli ottavi di finale della UEFA Europa League.

