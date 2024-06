Addio a Philippe Leroy, attore ed ex paracadutista della Lazio

Nella giornata di ieri ci ha lasciato a 93 anni Philippe Leroy, attore francese legato anche alla terra italiana. Nel 1962, infatti, si trasferisce a Roma e inizia a recitare in alcune pellicole italiane che gli regalano un grande successo.

L'amore per la Lazio

Dal suo trasferimento nella capitale nasce anche l'amore per la Lazio. Leroy ha unito la sua passione per il paracadutismo ai colori biancocelesti, tanto da diventare tesserato nella S.S. Lazio Paracadutismo. Il 9 gennaio 2000, in occasione del centenario della società, atterrò con il suo paracadute portando la bandiera degli Irriducibili davanti a 25mila tifosi biancocelesti.