Lazio, lunga squalifica per Guendouzi: ecco quanto rischia il mediano
La squalifica data dall'arbitro Simone Sozza a Matteo Guendouzi potrebbe non essere breve, ecco quanto rischia il centrocampista
Brutte notizie per il mister Maurizio Sarri, ad aggravare la notizia dell'emergenza a centrocampo potrebbe arrivare la sentenza del Giudice Sportivo che deciderà le giornate di squalifica per il mediano Matteo Guendouzi, che al termine dell'incontro con i giallorossi ha ricevuto un'espulsione.
Allarme Lazio, ecco quanto rischia Guendouzi
Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, al contrario della giornata di squalifica data a Reda Belahyane per fallo su Koné, il cartellino rosso estratto dal direttore di gara Simone Sozza ai danni di Matteo Guendouzi, per proteste contro l'arbitro al termine del derby della Capitale, potrebbe tenere lontano il centrocampista per un periodo più lungo, infatti, nelle prossime ore il Giudice Sportivo dovrà valutare la gravità dell'insulto e potrebbe decidere di far saltare all'ex Olympique Marsiglia non soltanto l'incontro con il Genoa e il Torino ma anche Atalanta-Lazio, in programma il 19 ottobre.
