Juventus-Lazio, Provstgaard: “Serata che ricorderò tutta la vita. Gattuso mi sta aiutando”

Una notte destinata a rimanere impressa nella memoria di Oliver Provstgaard. Il difensore biancoceleste, autore della rete che ha sbloccato Juventus-Lazio 0-3, ha raccontato le proprie emozioni al termine della partita.

Secondo quanto riportato da Lazio Style Channel, Provstgaard ha parlato della prestazione della Lazio, della sua crescita e del lavoro svolto con Gattuso. Il difensore ha inoltre sottolineato l’atmosfera che sta vivendo a Formello e l'importanza del successo ottenuto contro la Juventus.

Provstgaard: “Gattuso è importante nella mia crescita”

“Siamo molto contenti, è stata una grande partita. Dobbiamo migliorare qualcosa, ma ci sono anche cose che abbiamo fatto molto bene. Mi godo il calcio e il campo, per questo sorrido sempre. Mi piace lavorare. Il lavoro ripaga sempre, sono contento della partita che ho fatto e della crescita.

Gattuso è importante nella mia crescita. Sa le qualità che ho e dove devo migliorare. Mi sta aiutando come fa con la squadra. Sono contento sia arrivato.

Non ho mai provato un’atmosfera come quella che vivo adesso a Formello. L’intesa difensiva? Hanno tutti qualità. Questo è un ambiente che ci piace tanto. Abbiamo un solo obiettivo: far vincere la Lazio ogni weekend”.

Continua nella pagina successiva Juventus-Lazio, Provstgaard: “Serata che ricorderò per tutta la vita”