Tavares nel post: "Gattuso è riuscito ad unire la squadra, questa è la cosa più importante"

Nuno Tavares ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn poco dopo il fischio finale di Juventus-Lazio.

Michelle De Angelis /
Nuno Tavares - Depositphotos
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Nuno Tavares ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn poco dopo il fischio finale di Juventus-Lazio.

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L'intervento di Tavares a Dazn

Gattuso ha cambiato la squadra ed ha portato unione e fiducia, questo è l'importante. Si vede in campo che siamo uniti e che stiamo facendo cose giuste. In settimana abbiamo fatto un lavoro tremendo.

Gattuso mi ha detto che devo andare, mi lascia fare tutto ciò che voglio. Mi fa attaccare e difendere.

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