Tavares nel post: "Gattuso è riuscito ad unire la squadra, questa è la cosa più importante"
Nuno Tavares ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn poco dopo il fischio finale di Juventus-Lazio.
Nuno Tavares - Depositphotos
Nuno Tavares ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn poco dopo il fischio finale di Juventus-Lazio.
L'intervento di Tavares a Dazn
Gattuso ha cambiato la squadra ed ha portato unione e fiducia, questo è l'importante. Si vede in campo che siamo uniti e che stiamo facendo cose giuste. In settimana abbiamo fatto un lavoro tremendo.
Gattuso mi ha detto che devo andare, mi lascia fare tutto ciò che voglio. Mi fa attaccare e difendere.