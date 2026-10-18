Tavares nel post: "Gattuso è riuscito ad unire la squadra, questa è la cosa più importante"

Nuno Tavares ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn poco dopo il fischio finale di Juventus-Lazio.

Gattuso ha cambiato la squadra ed ha portato unione e fiducia, questo è l'importante. Si vede in campo che siamo uniti e che stiamo facendo cose giuste. In settimana abbiamo fatto un lavoro tremendo.