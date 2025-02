Scelto l'arbitro di Lazio-Monza: le designazioni della 24° di Serie A

In questa settimana dedicata alla Coppa Italia e al recupero di Fiorentina-Inter, in programma questa sera, venerdì ricomincia però la Serie A con la 24° giornata che partirà a Como per la sfida tra Fabregas e Thiago Motta. L'AIA ha diramato attraverso un comunicato ufficiale comparso sul proprio sito le designazioni arbitrali per questa giornata di Serie A.

L'arbitro di Lazio-Monza

Per la gara in programma alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico di Roma tra le compagini di Baroni e Bocchetti è stato designato il fischietto della sezione di Bologna, Gianluca Aureliano, che sarà coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Di Giacinto. Il IV uomo del match sarà Scatena mentre nella sala VAR di Lissone ci saranno Pezzuto (VAR) e Serra (AVAR)

