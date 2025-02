Cagliari-Lazio | Castellanos nel post: “Campo difficile, ma partite così ci fanno crescere…”

È appena terminato il match Cagliari-Lazio, iniziato alle ore 20:45 allo stadio Unipol Domus di Cagliari. Il match è stato giocato ad alta intensità e combattuto da tutti i giocatori in campo: i biancocelesti hanno cercato la vittoria per rialzarsi dopo la battuta d’arresto subita contro la Fiorentina, allo stesso modo il Cagliari per allontanarsi dalla zona salvezza della classifica di Serie A. Al termine del match, terminato 1-2 per la Lazio (grazie ai goal di Zaccagni e Taty per i biancoceelsti e Piccoli per i sardi), è intervenuto i microfoni di Sky calciatore della Lazio Castellanos.

