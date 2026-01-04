La fotogallery del ritorno di Caicedo all'Olimpico

In occasione del big match tra Lazio e Napoli, un ospite speciale è tornato all'Olimpico di Roma: Felipe Caicedo. L'ex attaccante biancoceleste ha fatto ritorno in Italia dopo il tragico omicidio che ha coinvolto Mario Pineida, suo ex compagno di squadra al Barcellona Sporting Club. Un episodio che ha sconvolto il 37enne, deciso a dire al calcio giocato dopo questo terribile evento che lo ha segnato profondamente.

