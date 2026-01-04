Lazio-Napoli, scintille tra Romagnoli e Pellegrini

La partita delle 12.30, Lazio-Napoli, è ripresa da circa 15 minuti. Biancocelesti completamente assenti per lunghi tratti del match con i partenopei fin troppo padroni del campo. Nel primo tempo il risultato poteva essere tranquillamente di 0-3 considerando anche la traversa colpita da Elmas oltre i gol realizzati da Spinazzola e Rrahmani. Gli uomini di Sarri nel secondo tempo sono rientrati più grintosi e propositivi ma con i soliti problemi difensivi di quest'oggi. Una scena che ritrae bene la situazione della retroguardia sono le urla di Romagnoli verso il compagno di squadra Luca Pellegrini.

L'episodio

Gli uomini di Sarri sono scesi in campo con un altro piglio in questa ripresa. Più concentrati e più grintosi creando qualcosa in più in attacco dopo un primo tempo praticamente inesistente in fase offensiva. Per quanto riguarda la retroguardia invece i problemi continuano. Il Napoli scende troppo facilmente dalle parti di Provedel ed un siparietto descrive quanto sta accadendo oggi: Alessio Romagnoli che urla letteralmente verso Luca Pellegrini per non aver coperto adeguatamente la sua zona di campo sulla fascia sinistra. Il terzino non ha risposto ammettendo silenziosamente il suo errore.

Sarri pensa a come correggere la partita

Una Lazio troppo brutta quest'oggi, probabilmente la peggiore di questa stagione. I biancocelesti stanno mancano in tutte le zone di campo e l'allenatore toscano sta iniziando a considerare come migliorare questa situazione. A riscaldarsi ci sono Isaksen e Lazzari, due giocatori freschi che potrebbero dare qualcosa in più sulle fasce.