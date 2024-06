Ultima ora Lazio, ai dettagli l'arrivo di Noslin

Come riportato da gianlucadimarzio.com, la Lazio è ai dettagli per l'arrivo di Noslin. L'attaccante dell'Hellas Verona è vicinissimo al club biancoceleste. Operazione a titolo definitivo da circa 15 milioni di euro senza l'inserimento di contropartite. La trattativa per il classe '99 è slegata da quella per Cabal, altro giocatore del Verona che piace alla Lazio.

Lazio, le ultime su Noslin e Cabal

La trattativa per Noslin alla Lazio è ai dettagli. Come raccontato nei giorni scorsi, il club biancoceleste è alla ricerca di un attaccante e sta seguendo varie piste. Al momento, quella che porta al classe '99 dell'Hellas Verona è la più avanzata. Noslin potrebbe arrivare alla Lazio per circa 15 milioni di euro.

Cabal trattativa slegata: la situazione

Oltre all'attaccante, al club di Lotito piace anche Juan David Cabal, terzino classe 2001 dell'Hellas Verona. Le due trattative sono però slegate e la Lazio si potrebbe concentrare sul difensore più avanti. Nella trattativa non è previsto l'inserimento di contropartite tecniche.

Il nuovo allenatore della Lazio, Marco Baroni, ha allenato al Verona Noslin e Cabal e potrebbe quindi ritrovarli nella Capitale.