Lotito risponde al Comune per il Flaminio: "Roma non è stata creata in un giorno"

L'assessore Onorato ieri ha dichiarato di non voler aspettare Lotito in eterno, ma il presidente della Lazio resta vago e, sulle pagine de Il Messaggero, non si sbilancia sulla presentazione del progetto per il nuovo Stadio Flaminio:

«La prossima settimana? Non lo so. Voi fate tutto facile, io sto ancora facendo mille verifiche del caso. Roma non è nata in un giorno».

Nei giorni scorsi, indiscrezioni ipotizzavano che tra fine giugno e i primi di luglio, Il presidente della Lazio potesse presentare ufficialmente in Comune il progetto definitivo per il nuovo Stadio Flaminio. Le uniche informazioni ad oggi, relative al progetto per ristrutturare lo stadio Flaminio e farlo diventare la nuova casa della Lazio, rimangono quelle sul rendering che in via ufficiosa è stato visionato solo da alcuni addetti ai lavori.

L'aumento della capienza fino a 45mila posti e la copertura delle tribune

Il progetto non prevede l'abbattimento e la ricostruzione, ma una totale ristrutturazione di tutta la struttura interna ed esterna, mantenendo i lineamenti dell'attuale Stadio.