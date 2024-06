Adamonis verso la Serie C: il portiere ha già svolto le visite mediche

Marius Adamonis è pronto a trasferirsi al Catania: a breve sono previste le firme sul contratto. Secondo quanto raccolto da Radiosei, il portiere avrebbe già svolto le visite mediche di rito in una nota strutta romana.

La formula

Il portiere lituano si trasferirà in prestito secco fino al termine della prossima stagione quando, a giugno 2025, scadrà il contratto che lo lega alla Lazio: a quel punto, il classe 1997 potrà essere libero di accordarsi con un'altra squadra a parametro 0.

Gli ultimi anni di Adamonis

Arrivato a Formello nel 2016 per essere aggregato all'Under 19 biancoceleste, Adamonis ha poi passato gran parte della sua carriera in prestito nelle leghe minori italiane: dalla Salernitana al Catanzaro passando per la Casertana. La sua ultima esperienza è stata al Perugia in Serie C dove, nella passata stagione, è riuscito a giocare con continuità collezionando 36 presenze.