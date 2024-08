Castellanos, l'attaccante della Lazio viene convocato in Nazionale da Scaloni - FOTO

Taty Castellanos subito decisivo con la Lazio in campionato. Ieri gol del pareggio e rigore procurato che è valso il soprasso sul Venezia, una prestazione che gli ha permesso di vincere il premio di Man of the match.

Le prime gioie di Taty

Prestazioni che hanno attirato l'attenzione del suo paese di orgine, l'Argentina. L'ex Lazio ed attuale Ct della Nazionale sudamericana Lionel Scaloni, ha scelto di convocare il bomber biancoceleste per il doppio impegno contro Cile e Colombia. A rivelarlo è la lista ufficiale dei calciatori convocati diramata dalla Nazionale sui prorpi canali social ufficiali.

Di seguito la lista completa: