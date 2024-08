Lazio-Venezia, il club biancoceleste elogia la prestazione di Dele-Bashiru - VIDEO

Atttraverso un post condiviso sui prorpi canali social ufficiali, la Lazio ha voluto elogiare la prestazione offerta ieri in campo da Fisayo Dele-Bashiru.

Una sopresa a centrocampo

Il nuovo innesto estivo biancoceleste si è rivelato una sorpresa per molti tifosi ed addetti ai lavori, vista la prestazione più che sufficiente che ha offerto all'esordio contro il Venezia. Tanti i palloni recuperati a metà campo, buona la progressione e la transizione palla al piede, e tanta tanta fisicità. C'è da attendere per dare un pieno giudizio su di lui, ma di certo ieri sera alla sua prima con la Lazio non ha sfigurato.

Di seguito il post della Lazio: