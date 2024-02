Il Bayern Monaco oltre la vittoria ritrova anche due giocatori infortunati

Il Bayern Monaco ritorna alla vittoria e lo fa in Bundesliga contro il Lipsia per 2-1, con una doppietta decisiva di Harry Kane. Dopo il match, l'amministratore delegato del club, Jan-Christian Dreesen, si è rivolto alla televisione tedesca. Durante l'intervista, ha affrontato vari argomenti, incluso naturalmente l'imminente addio di Thomas Tuchel alla fine della stagione, a seguito degli ultimi risultati ottenuti.

"Prima di tutto sono molto felice, abbiamo visto una reazione da parte della squadra. Abbiamo deciso insieme che sarebbe stato meglio per la squadra, per il club e anche per lui se ci fossimo lasciati in estate e avessimo ricominciato da capo. Separazione amichevole? Thomas è uno che non usa mezzi termini... Ha detto che non bisogna cercare solo un colpevole e noi comunque non cerchiamo colpevoli. Abbiamo semplicemente visto che le cose non funzionavano ed è per questo che abbiamo deciso di fare diversamente. Abbiamo fatto la scelta giusta. Non è il caso di parlare della qualità della squadra perché ce n'è tanta".