PRIMAVERA 1 - LIVE | Sassuolo-Lazio 1-2, vittoria importantissima per i biancocelesti! Sardo, Sulejmani e Magro regalano i tre punti alla Lazio

95’ - TERMINA QUI LA SFIDA!! I tre punti se li aggiudicano i biancocelesti che, grazie alle reti di Sardo e Sulejmani nella ripresa, vincono una partita importantissima in rimonta. Nota di merito al portiere Magro che ha sfoderato una prestazione super, condita da un rigore parato nel finale. Grazie a questo risultato la squadra di Sanderra si porta momentaneamente al terzo posto alle spalle di Roma e Inter.

93’ - Occasione Sassuolo: ancora Russo che inzucca benissimo di testa dopo una palla messa dentro da Kumi. Parata MOSTRUOSA di Magro che salva il risultato per la seconda volta!!

90’ - Assegnati 5 minuti di recupero dal direttore di gara.

90’ - Fuori l’autore del vantaggio biancoceleste Sulejmani, al suo posto Cappelli.

82’ - La Lazio sostituisce Cuzzarella con Napolitano. Per il Sassuolo invece dentro Caragea e Piantedosi, fuori l’autore del gol Vedovati e Falasca.

80’ - RIGORE PER I NEROVERDI, SUPER-MAGRO PARA!!!! Dal dischetto è andato Russo che si è fatto ipnotizzare dall’estremo difensore romano! Il risultato rimane stabile sull’1-2 in favore dei biancocelesti.

76’ - Sostituzione Sassuolo: dentro Rovatti che sostituisce Loeps.

75’ - VANTAGGIO LAZIO! SULEJMANI LA RIBALTAAA! Il classe 2006 apre il piattone e batte Theiner sul primo palo!

66’ - Rete annullata al Sassuolo, tap-in di Russo che però si trovava in fuorigioco

65’ - PAREGGIO DELLA LAZIOOO! Ancora Sardo! Bel cross di Milani per Sardo che anticipa tutti e impatta di testa, palla che però finisce sul palo. La sfera ritorna tra i piedi del ragazzo e a quel punto è un gioco da ragazzi per il classe 2005 scaraventarla in porta.

58’ - Il nuovo entrato D. Gonzalez grazia i neroverdi. Con il mancino svirgola il tiro da ottima posizione, tutto solo sul secondo palo è stato servito da Sulejmani.

55’ - Cambio per la Lazio: fuori Bigotti per Diego Gonzalez

50’ - Occasionissima Sassuolo con Kumi. Il numero 8 va a colpo sicuro aprendo il piattone dall’interno dell’area, ma il pallone finisce sul fondo.

48’ - Annullato il pareggio della Lazio, firmato da Zazza, per fuorigioco.

46’ - Riprende la sfida. Nessun cambio da ambo le parti.

45’ - Termina la prima porzione di gara senza minuti di recupero aggiuntivi. Partita complicata per i biancocelesti, che non sono mai riusciti creare problemi significativi al portiere Theiner e si trovano ora in svantaggio.

23’ - Vantaggio Sassuolo, rete dell’attaccante Vedovati.

1' - Inizia la gara.

A breve si darà il via allo scontro presso lo Stadio Enzo Ricci tra Sassuolo e Lazio, un confronto di rilevanza cruciale per i biancocelesti. La partita, valida per la 23ª giornata di campionato Primavera 1, riveste un'importanza fondamentale, poiché una vittoria proietterebbe la Lazio al terzo posto dietro alla Roma e all'Inter, attuale capolista solitaria. Tuttavia, i ragazzi di Sanderra dovranno affrontare diverse defezioni in questa sfida. Non saranno della partita infatti Sana Fernandes (squalificato), Fabio Ruggeri e Larsson Coulibaly, aggregati in prima squadra da mister Sarri; infine Diego Gonzelez è leggermente acciaccato ma è riuscito a strappare una convocazione.

Di seguito le scelte dei due mister:

SASSUOLO (4-3-1-2): Theiner; Cinquegrano, Loeffen, Corradini, Falasca; Leone, Lopes, Kumi; Bruno; Russo, Vedovati. A disp.: Zouaghi, Scacchetti, Piantedosi, Di Bitonto, Rovatti, Abubakar, Caragea, Neophytou, Ravaioli, Ferrandino, Parlato. All.: Emiliano Bigica

LAZIO (4-3-3): Magro; Bedini, Zazza, Bordon, Milani; Sardo, Nazzaro, Di Tommaso; Bigotti, Sulejmani, Cuzzarella. A disp.: Renzetti, Martinelli, Napolitano, Kone, Tredicine, Gonzalez, Cappelli, Bordoni, Di Gianni. All.: Stefano Sanderra