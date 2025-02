Cagliari-Lazio: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming

In Europa League, la Lazio, ha mantenuto il primato in classifica, merito di una striscia composta quasi esclusivamente da vittorie, se non fosse per la sconfitta contro il Braga e il pareggio in Lazio-Ludogorets. Grazie alle strabilianti prestazioni mostrate durante la competizione europea, la squadra biancoceleste, si classifica agli ottavi di finale. In Serie A la storia è diversa, infatti, nonostante la Lazio continui a mantenere il 4° posto in classifica, con un totale di 37 punti, nelle ultime 5 partite si registrano 2 pareggi, 3 sconfitte ed una sola vittoria. È in arrivo una nuova occasione di rivincita per il club guidato da Marco Baroni, infatti, il 3 febbraio alle ore 20:45 si disputerà Cagliari-Lazio allo stadio Unipol Domus, partita che sarà arbitrata da Manganiello.

Lazio - Depositphotos

Cagliari-Lazio: dove vedere il match

La partita Cagliari-Lazio sarà trasmessa in co-esclusiva su Dazn e Sky nei canali dedicati, inoltre, potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale tramite una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Assenti e diffidati in Cagliari-Lazio

Il match contro i rossoblu di Nicola offrirà, ai biancocelesti, la possibilità di riscattarsi, tuttavia, il mister Marco Baroni non potrà contare su tutti i membri della rosa, infatti, Vecino, Patric, Lazzari e Tavares saranno ancora indisponibili per infortunio. Il mediano Rovella e l'ala Isaksen, invece, dovranno stare attenti a non ricevere un ulteriore cartellino giallo e rischiare una squalifica per il prossimo incontro dei biancocelesti, vale a dire Lazio-Monza, programmato per il 9 febbraio.