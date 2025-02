Como-Lazio, le formazioni ufficiali di Grassadonia e Sottili

Archiviata l'eliminazione dalla Coppa Italia contro la Juventus di mister Canzi, ai quarti di finale della competizione nazionale, le biancocelesti tornare in campo per una nuova trasferta: questa volta contro il Como di Stefano Sottili per la diciassettesima giornata di Serie A.

A pochi minuti dal fischio d’inizio il tecnico della Lazio, Gianluca Grassadonia, e del Como, Stefano Sottili, hanno diramato le formazioni ufficiali in vista del match delle ore 15:00.

La formazione ufficiale del Como

COMO WOMEN (4-3-3): Aprile; Marcussen, Rizzon, Bou Salas, Bergersen; Petzelberger, Vaitukaityte, Skorvankova; Kerr, Del Estal, Nischler. A disp.: Ruma, Soggiu, Guagni, Liva, Caltanissetta, Karlernas, Sagen, Engman, Picchi, Marchiori, Kramzar. All.: Stefano Sottili

Le undici titolari della Lazio

LAZIO (3-5-2): Cetinja; D`Auria, Connolly, Reyes; Oliviero, Castiello, Eriksen, Simonetti, Zanoli; Le Bihan, Piemonte. A disp.: Karresmaa, Mancuso, Kajan, Yang, Martinovic, Benoit, Goldoni, Pizzi, Scaramuzzi, Cafferata, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia