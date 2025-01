Lazio, Patric mette ansia: la società cerca il sostituto

La Lazio intensifica i contatti per Casadei

Come già accennato, la Lazio è impegnata nella trattativa per Cesare Casadei. Il club sta intensificando i contatti con il Chelsea per trovare un accordo che permetta il trasferimento del giovane centrocampista, assecondando anche il desiderio del ragazzo di approdare nella Capitale. Il centrocampo è uno dei reparti su cui la società biancoceleste sta lavorando con maggiore attenzione per rafforzare la rosa in vista delle prossime sfide.

Emergenza in difesa: Ghilardi tra i nomi valutati

Nonostante il centrocampo sia una priorità, un’altra urgenza riguarda il reparto difensivo. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Patric sarà sottoposto a ulteriori controlli tra venerdì e sabato per valutare se sia necessario un intervento chirurgico. In caso di stop forzato, la Lazio avrà bisogno di un nuovo centrale per dare respiro a Gila, Romagnoli e Gigot. Tra i profili monitorati c’è Daniele Ghilardi, giovane under 22 del Verona. I dirigenti di Formello hanno avviato contatti con l’agente del giocatore, anche se il Napoli è anch’esso interessato al difensore.