La Lazio può proporre uno scambio al Napoli: i dettagli

Un cammino europeo da protagonista

La Lazio conquista la vittoria negli ottavi di Europa League, assicurandosi quasi certamente anche la vetta del girone unico. La squadra di Baroni domina con 19 punti in 7 giornate e una differenza reti di +13, guardando dall’alto tutte le altre 35 squadre. L’ultimo round di questa prima fase si disputerà giovedì sul campo del Braga, ma il risultato complessivo appare ormai consolidato. Ora l’attenzione si sposta sul mercato, con la società pronta a intervenire per migliorare ulteriormente la squadra.

Strategie di mercato tra acquisti e cessioni

Come riportato da Il Messaggero, il ds Fabiani è al lavoro per trovare soluzioni che aiutino la Lazio a rinforzarsi. Si continua a trattare per Cesare Casadei, con l’intenzione di superare i limiti imposti dal Chelsea sui prestiti, e si valuta uno scambio con il Napoli: Isaksen per Ngonge, con un indennizzo di tre milioni a favore dei partenopei. Sul fronte difensivo, tutto resta fermo su Kike Salas, Ghilardi e Faes. Per quanto riguarda le cessioni, il destino di Basic potrebbe definirsi a fine mercato o, per alcuni campionati, anche oltre. Intanto, l’entourage di Castrovilli è al lavoro per trovare una nuova sistemazione al giocatore.