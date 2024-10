Niente conferenza stampa per Baroni alla vigilia di Como-Lazio

La conferenza stampa pre-gara di mister Marco Baroni, fissata per domani, non ci sarà. Come è già avvenuto in altre occasioni, il tecnico biancoceleste rilascerà le sue dichiarazioni nel pre-partita di Como-Lazio ai microfoni ufficiali della società e alle consuete emittenti a pochi minuti dal fischio d'inizio. La gara contro i lariani è fissata per giovedì 31 ottobre alle ore 20:45 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Il cammino della Lazio

La Lazio è reduce dalla vittoria in casa contro il Genoa, terminata per 3-0, grazie alle reti di Noslin, Pedro e Vecino, conquistando il primo clean sheet in Serie A, dopo quello raggiunto con il Twente. La squadra di Baroni sta sorprendendo per la sua capacità offensiva di gioco e per le ottime prestazioni non solo a livello individuale, ma anche di collettivo.

Come arriva il Como al match contro la Lazio

La squadra di Fàbregas è reduce da una sconfitta contro il Torino all'Olimpico, persa 1-0. Da inizio campionato il Como ha collezionato 4 sconfitte, tre pareggi e due vittorie. Nonostante le importanti assenze, la neopromossa cerca un'altra vittoria in campionato, ma dovrà fare i conti con il momento positivo che sta investendo la squadra di Baroni.