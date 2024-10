WOMEN | Lazio-Como: svelata la designazione arbitrale

Alla ripresa della sosta nazionali, la Lazio Women affronterà il Como sia sabato 2 novembre alle ore 20:30 per l'ottava giornata di campionato eBay, che martedì 5 novembre alle ore 12:30 per gli ottavi di finale di Coppa Italia, per entrambe le gare le biancoceleste ospiteranno le lariane allo Stadio Fersini di Formello. Nel frattempo l'AIA ha reso nota la composizione arbitrale per la sfida di Serie A, di seguito la designazione.

La designazione arbitrale

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Lazio e Como, sfida valida per l'ottava giornata di Serie A, a Gianmarco Vailati della sezione di Crema, coadiuvato dagli assistenti Marco Pilleri di Cagliari e Giovanni Ciannarella di Napoli. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Francesco Battistini di Lanciano.

L'ultima gara della Lazio

Nell'ultima sfida di campionato la Lazio di Grassadonia ha sfidato la Fiorentina al Viola Park, terminata 3-2 a favore delle fiorentine, le biancocelesti sono tornate a casa con il bottino vuoto nonostante una grande prestazione, in cui con la doppietta della Goldoni, la calciatrice ha raggiunto un importante record: è la giocatrice con più goal di testa in Serie A e quella con più gol con questo fondamentale nei 5 principali campionati europei in corso, insieme a Gift Monday e Annalena Rieke. Le prestazioni sono ottime e la mentalità sta migliorando, ma il mister e le giocatrici sono consapevoli che sono i risultati a fare la differenza. A casa contro il Como avranno l'opportunità di regalare tre punti fondamentali ai propri tifosi.