Nuova Europa League, Lazio in prima fascia

La nuova Europa League inizierà l’11 luglio 2024 e si concluderà con la finale di Lisbona del 21 maggio 2025. Lazio e Roma sono certe di essere in prima fascia (sono quattro in totale ma ancora momentanee in attesa di tutte le squadre certe qualificate) mentre la Fiorentina, potrebbe partire dalla seconda. Il coefficiente Uefa non avrà importanza per il sorteggio.

La fase a girone della nuova Europa League

Stravolta la formula dei gironi. Ogni squadra affronterà 8 squadre diverse (quattro in casa, quattro in trasferta) e le prime otto classificate passeranno direttamente agli ottavi di finale.